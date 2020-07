Hellas Verona - Parma 3-2 | I gol e gli highlights della 29° giornata di Serie A

Passati in vantaggio al 14' con Kulusevski, gli ospiti sono stati raggiunti al 47' del primo tempo dal rigore di Di Carmine. Al 54' della ripresa, il destro di Zaccagni ha riportato in vantaggio i padroni di casa, ripresi dal tap in di Gagliolo al 64'. Infine all'81' è arrivata la rete di Pessina a consegnare la vittoria al Verona.