L'Hellas Verona presenta le nuove maglie per la prossima stagione

L'Hellas Verona FC e il Technical Sponsor Macron hanno presentato la nuova collezione gara che i gialloblù indosseranno in Serie A TIM, Coppa Italia e amichevoli per tutta la stagione 2019/2020. Una collezione che mantiene i colori più fedeli alla storia dell’Hellas Verona e riprende, sulla maglia Third, il logo anni ’80 del Club. Tutti i capi hanno vestibilità Slim Fit, presentano inserti in micromesh ad assicurare una perfetta traspirabilità e presentano la nuova icona del brand italiano, il Macron Hero.

La nuova ‘Home’ è blu con una grafica a righe verticali, in stampa sublimatica, tono su tono. Il collo è alla coreana e con bordo giallo, colore presente anche sui bordi manica in maglieria. Il backneck è personalizzato con il logo del club e la scritta "Per sempre gialloblu". Sul petto, a destra, il Macron Hero, mentre a sinistra, lato cuore, c’è la patch con lo scudetto dell’Hellas Verona. Nel retrocollo, in grafica embossata, è presente la scritta Verona. Gli shorts sono blu con coulisse gialle, i calzettoni sono blu con anteriormente, al centro, il logo Macron, posteriormente hanno invece una riga gialla verticale e la scritta "Verona".

La versione 'Away' è a girocollo e tutta in giallo con dettagli blu navy intorno al colletto e sui bordi manica. In blu anche il Macron Hero sul petto a destra, mentre lo scudetto del club è posizionato a sinistra, lato cuore. Nel retrocollo in rilievo la scritta "Verona". Short e calzettoni sono gialli con banda verticale blu sul polpaccio.

Infine la 'Third', pensata per essere quella dal sapore più vintage. La maglia è bianca con una grafica ad effetto graduate composta da righe orizzontali bicolore (giallo e blu) all’altezza delle spalle. Il collo è a polo e i bordi delle maniche hanno dettagli gialloblu. Sul petto, a sinistra, è stato inserito, come nella scorsa stagione, lo storico logo dell’Hellas Verona anni ’80, con i due mastini rivolti in direzioni opposte. Nel retrocollo sempre la scritta "Verona" in grafica embossata. Shorts e calzettoni sono bianchi, questi ultimi con righe gialloblù nel bordo superiore.

