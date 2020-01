Hellas Verona, il Napoli prova l'assalto per avere subito Kumbulla

Oramai archiviata la vittoria sulla Spal, che ha soddisfatto il tecnico Juric e permesso ai gialloblu di ritrovare i tre punti, l'Hellas Verona si prepara ora all'ultima giornata del girone di andata, che lo vedrà affrontare il Genoa al Bentegodi alle 18 di domenica, ma a tenere banco in questi giorni ci sono sempre le questioni di mercato.

In queste ore si sta parlando del futuro di Kumbulla, il difensore classe 2000 lanciato dal tecnico croato. Sul giovane hanno messo gli occhi Juve, Inter e Roma, ma sarebbe il Napoli, già interessato ad Amrabat e Rrahmani, ad aver messo in campo gli sforzi maggiori per aggiudicarsi le sue prestazioni già in questa sessione. Il prezzo del cartellino fatto dalla società scaligera si aggira intorno ai 20 milioni, ma come per gli altri due pezzi pregiati, D'Amico vorrebbe rimandare ogni discorso all'estate, magari sperando di scatenare un'asta.

Nel frattempo Tutino è sempre più pronto ad abbandonare le sponde dell'Adige, mentre per Marko Pjaca i gialloblu sarebbero alla finestra: il favorito per mettere le mani sull'ala bianconera in questo momento sarebbe il Cagliari, seguito dal Parma.