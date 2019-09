Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni | In attacco si va verso l'esordio di Stepinski

Si scalda l'atmosfera in città per l'arrivo del Diavolo al Bentegodi, una sfida mai banale. Il grande appuntamento con la sfida Hellas Verona - Milan è per domenica sera alle 20.45, quando in gialloblu potrebbe esordire anche il neoacquisto Stepinski

QUI HELLAS VERONA - Infortunato Bocchetti, sicuramente non sarà della partita. Pazzini e Di Carmine non sono al meglio ed ecco che a trovare spazio dal primo minuto in attacco potrebbe proprio essere la punta ex Chievo. In conferenza stampa Juric è apparso molto sereno e motivato: «Abbiamo lavorato bene durante gli allenamenti nonostante l'assenza dei nazionali. Siamo molto fiduciosi e puntiamo a fare una buona prestazione». Poi un commento diretto sui prossimi avversari: «Il Milan è una squadra molto forte ma dobbiamo anzitutto credere in noi stessi. Fattore Bentegodi? Vogliamo positività e tanto calore da parte del nostro pubblico, e anche questa volta sono certo non mancherà. Stepinski punta centrale? È un attaccante molto duttile: può giocare in coppia e come punta unica».

QUI MILAN - In casa Milan si preannuncia una formazione inedita per Gianpaolo, molto legata al passato e, forse, senza nessun nuovo acquisto. A centrocampo potrebbe esserci Bennacer, ma è in lizza anche Billa per una maglia da titolare. In attacco spazio a Piatek, con alle spalle Suso e uno tra Paquetà e Castillejo. Sulla sfida di domani il tecnico rossonero ha detto: «Mi interessa poco sapere che quello di Verona è un campo ostico per il Milan, ci credo poco. Noi dobbiamo vincere perché ogni vittoria dà più convinzioni e autostima, lottando contro chiunque, ma la differenza la fa l'atteggiamento. Stimo molto Juric, è un bravo allenatore, la sua squadra è aggressiva e con un'identità chiara. La gara di domani va presa con le molle».

ARBITRO: Manganiello

Le probabili formazioni