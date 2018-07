Hellas aiuta Melegatti. "Una storia che non merita di essere cancellata"

L'Hellas Verona per il territorio di Verona e per una suo marchio storico, Melegatti. L'azienda del pandoro è fallita ma "oltre 120 anni di storia non meritano di essere cancellati e decine di famiglie veronesi non meritano di restare senza lavoro", ha fatto sapere il club scaligero, sceso in campo in favore della Melegatti in questo momento difficile.

Il 30 luglio è in programma l'asta per rilevare il gruppo dolciario di San Giovanni Lupatoto e in vista di quel giorno l'Hellas vuole dare visibilità al marchio legato indissolubilmente al pandoro. In tutte le amichevoli di luglio, i gialloblu giocheranno con una maglia speciale, dove sarà ben visibile il marchio Melegatti. Queste magliette saranno poi messe in vendita e il ricavato sarà devoluto alle famiglie dei dipendenti Melegatti. L'Hellas ha inoltre annunciato che rinuncia alla riscossione dei crediti che vanta nei confronti della ditta fallita.

L'iniziativa è stata presentata questa mattina, 17 luglio, con il neo cittadino onorario di Verona Preben Elkjaer. Insieme a lui, altri grandi ex gialloblu come Pierino Fanna, Giuseppe Galderisi, Sergio Guidotti, Franco Nanni, Luigi Sacchetti, Antonio Terracciano, Domenico Volpati e l'ex direttore marketing della storica azienda veronese Gianluca Cazzullo. Per l'occasione era presente anche una delegazione di dipendenti dell'azienda.