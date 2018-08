Hellas, Henderson si presenta. "A Cosenza non mancherà la grinta"

Non tutti i nuovi arrivi in casa Hellas Verona sono stati presentati prima dell'inizio del campionato di Serie B e così il centrocampista Liam Henderson è stato presentato oggi, 28 agosto, a due giorni dal suo esordio in maglia gialloblu nella partita contro il Padova. "Una partita difficile contro un avversario forte fisicamente - è stato il commento di Henderson al match di domenica - Personalmente non ho giocato come avrei voluto, però siamo una squadra nuova, dobbiamo conoscerci meglio e lavoriamo insieme giorno dopo giorno per migliorare". Forse qualche pallone perso di troppo e una scarsa incisività hanno reso l'esordio di Liam Henderson a Verona meno brillante di quanto ci si aspettava, ma l'atleta è ottimista. "Non ci vorrà molto per vedere il vero Hellas", ha dichiarato.

Sono passati solo 25 giorni dall'ufficializzazione dell'ingaggio di Liam Henderson da parte dell'Hellas Verona, una trattativa in cui ha pesato molto la scelta del tecnico della società gialloblu. Fabio Grosso aveva già allenato Henderson a Bari. "Per me è stata una decisione facile da prendere quella di venire all'Hellas - ha dichiarato il centrocampista scozzese - È un club storico in Italia e poi Grosso mi ha dato un'opportunità a Bari e penso che il progetto dell'Hellas possa darmi tante possibilità".

Un centrocampista a cui piace giocare palla al piede, cresciuto con il mito di Steven Gerrard, così si descrive Henderson, pronto per la prossima sfida contro il Cosenza. "Contro il Padova non è mancata la grinta e non mancherà neanche a Cosenza - ha dichiarato l'atleta gialloblu - Giochiamo tutti per lo stesso obiettivo e più lavoreremo insieme più i risultati potranno essere positivi".