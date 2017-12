Hellas Verona - Juventus, le probabili formazioni | Pecchia: "Diamo tutto"

Sono convinto che ognuno scenderà in campo per dare tutto.

Non chiede di più, se non tutto. L'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Pecchia è consapevole che l'ultima partita del girone di andata del campionato di Serie A è una delle più difficili. I gialloblu, domani 30 dicembre alle 20.45, scenderanno in campo al Bentegodi per affrontare i campioni d'Italia della Juventus.

La qualità dell'avversario è evidente, il loro punto di forza non sono tanto le individualità quanto la mentalità vincente - ha dichiarato Pecchia - Noi dobbiamo giocare al massimo delle nostre forze ed energie, tutti dovranno esprimere il meglio e scendere in campo con coraggio e cuore, senza fare calcoli. Dobbiamo provare a fare una partita che possa emozionare i nostri tifosi, dipenderà dal nostro atteggiamento.

Sulla panchina della squadra ospite siederà Massimiliano Allegri che ai suoi giocatori ha posto una sola alternativa: vincere.

Ci sono tre punti da prendere per non buttare all'aria quanto fatto in questo mese - ha dichiarato Allegri - Dobbiamo restare sempre lì, vicini al Napoli, e chiudere questa parte di stagione nel migliore dei modi.

Pecchia può sorridere per il rientro degli infortunati Valoti, Souprayen e Caceres. Fuori causa ancora Bianchetti e Zaccagni, mentre Cerci e Fares hanno svolto degli allenamenti differenziati. Nella Juve mancheranno Buffon, De Sciglio, Howedes, Pjanic e Cuadrado. Poche comunque le certezze sulla formazione espresse da Allegri alla vigilia, ma tra queste c'è il rientro di Dybala dal primo minuto.