Hellas in paradiso dopo la vittoria sulla Juve: «Vogliamo ancora stupire»

«Vittoria fantastica», «Realizzato l'impossibile» e ancora: «Non vogliamo finire di stupire». Ci hanno provato, ma nessun commento pronunciato ieri, 8 febbraio, riuscirebbe a descrivere l'incredibile esaltazione vissuta dall'Hellas Verona dopo la vittoria contro la capolista Juventus. I gialloblu hanno subito il gol di Cristiano Ronaldo, ma hanno saputo recuperare con Borini ed hanno chiuso il match sul 2-1 con il rigore trasformato da Pazzini.

L'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric l'ha definita una vittoria «commovente».

Abbiamo giocato la prima mezz'ora in modo eccezionale, dominando, e avremmo dovuto fare gol per legittimare la schiacciante supremazia - ha detto Juric ad hellasverona.it - Poi, come tutti hanno visto, la Juve ha una qualità immensa e ci ha puniti con Ronaldo, ma i ragazzi sono andati oltre l'ostacolo con il cuore: volevano recuperare la partita, riprendendosi ogni pallone e correndo tanto, e alla fine ci siamo riusciti.

Sono strafelice e strasoddisfatto. Questi ragazzi mi stanno dando soddisfazioni in ogni partita e in ogni allenamento. Bisogna continuare così, senza mollare e insistendo nel dare il massimo: ogni gara va affrontata come fosse l'ultima perché sono convinto che se ci rilassiamo rischiamo molto, contro tutti. Dobbiamo tenere duro e non accontentarci.