L'Hellas Verona perde Faraoni: l'esterno non ci sarà contro la Sampdoria

Arrivano cattive notizie dall'infermeria per l'Hellas Verona, atteso lunedì sera allo stadio Ferrari per la partita contro la Sampdoria.

Come comunicato dalla stessa società tramite il proprio sito, alla sfida non parteciperà Marco Davide Faraoni. Le visite strumentali infatti hanno evidenziato come il calciatore abbia "rimediato un trauma distorsivo al comparto mediale della caviglia destra".

Inoltre, in osservanza dell’Ordinanza della Regione Veneto, non si terrà la consueta conferenza stampa di mister Ivan Juric.