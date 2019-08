Hellas Verona, Koray Gunter: «Sarà dura salvarsi, ma noi siamo forti»

In attesa dell'ufficializzazione del nuovo rinforzo Darko Lazovic e in attesa di conoscere quanto ci sia di concreto nella trattativa che vedrebbe il ritorno in Italia di Mario Balotelli proprio per vestire la maglia gialloblu, l'Hellas Verona ha presentato ieri, 2 agosto, l'ex difensore genoano Koray Gunter. «Sono un calciatore fisicamente forte, a cui piace giocare con la palla - così si è descritto il giocatore tedesco con cittadinanza turca - Quando difendo lo faccio con forza nei duelli, ma ho anche tecnica, sono sempre stato così e voglio continuare a crescere. Con mister Juric ho giocato in ogni posizione della difesa a tre e lui qui vorrebbe che io partissi da destra in modo da giocare con il piede forte. Io sono a disposizione per ogni cosa. L'idea è quella di prendersi lo spazio che c'è per attaccare il centrocampo quando si imposta».

Gunter si è unito al gruppo due settimane dopo l'inizio della preparazione e quindi ora è al lavoro per recuperare il lavoro, rimettendosi così sullo stesso livello fisico dei compagni. E sul prossimo campionato di Serie A, Koray Gunter ha dichiarato: «Sarà durissima perché tutte le avversarie sono forti e ognuno può vincere qualsiasi partita. Noi dobbiamo dare il massimo sempre, attraverso lo spirito di gruppo, l'intensità, la voglia e la fame. Io sono convinto che possiamo raggiungere la salvezza perché siamo forti. Tutti quelli che arrivano ad aiutare la squadra hanno le stesse intenzioni. Parlando con il mister abbiamo capito che può essere un anno importante per noi e ci fidiamo di lui».

E sulla tifoseria gialloblu ha aggiunto: «Questa è una grande tifoseria e noi abbiamo bisogno di loro, possono cambiare il risultato in ogni momento e renderci più forti. Il calcio ha bisogno dei sostenitori, specie quando affronti un campionato così complicato e noi giocheremo anche per loro. Verona è una piazza che merita di stare stabilmente in Serie A».