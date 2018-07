Hellas sconfitto in amichevole dalla Fiorentina ma scatenato sul mercato

Giornata intensa quella di ieri, 18 luglio, per l'Hellas Verona che ha perso per 2-1 l'amichevole contro la Fiorentina, ha presentato Karamoko Cissè e ha dato il benvenuto al nuovo gialloblu Fabio Eguelfi. Ancora non sono ufficiali, invece, ma sono tre affari che sembrano ormai conclusi, quelli che porterebbero a Verona Samuel Di Carmine, Jure Balkovec e Liam Henderson.

La terza amichevole estiva, i gialloblu l'hanno giocata al centro sportivo Carlo Benatti di Moena, in Trentino. Di fronte, i viola della Fiorentina. I gol sono stati segnati tutti nel primo tempo. Al 25', su cross teso di Benassi, Simeone devia la palla alle spalle di Silvestri. Passano cinque minuti e l'Hellas pareggia con Cissè che è libero in area ma in posizione defilata. L'attaccante riceve la palla e accentrandosi fa partire un destro preciso che non lascia scampo a Lafont. Al 36', il gol partita è di Chiesa che controlla in area e batte Silvestri sul primo palo, dopo una bella cavalcata del numero 2 viola Diks, capace di farsi metà campo palla al piede, senza trovare un adeguato sbarramento da parte degli avversari. Nel secondo tempo, l'Hellas ha anche la palla del pareggio. Capita a Tupta, su assist di Matos. Lo slovacco, però, a tu per tu con il portiere calcia alto.

C'è ancora tanto da fare, a tratti abbiamo mostrato anche qualche trama interessante contro un avversario tecnicamente superiore a noi - ha commentato l'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Grosso, come riportato su hellasverona.it - Dobbiamo diventare più presenti in campo nei momenti complicati, essere pronti a usare le difficoltà per diventare più forti. Riprendiamo subito a lavorare, usando i tanti spunti che ci ha dato questa partita. Ora pensiamo solo a costruire una squadra il più possibile compatta, decisa e determinata a fare un campionato da protagonista con la maglia del Verona.

Ed è andato a segno subito dopo la sua presentazione ufficiale, l'attaccante dell'Hellas Verona Karamoko Cissè. Sul sito ufficiale della società si leggono queste sue parole.

Ho tanti obiettivi, qui c'è voglia di fare bene, per questo non ho avuto dubbi nella scelta, ho trovato subito un gruppo molto motivato - ha detto Cissè - Ho ricoperto varie posizioni in attacco, nelle ultime due stagioni ho giocato da esterno. Quello che davvero conta per me è però l'impegno sul campo, aiutare la squadra. Dobbiamo dare il massimo giorno dopo giorno, alla fine faremo i conti su dove saremo arrivati. Lo dobbiamo alla società e alla gente che ci segue.

Infine, il calciomercato del Verona. Una sola la notizia ufficiale diffusa ieri, l'acquisizione a titolo temporaneo del difensore dell'Atalanta Fabio Eguelfi. Il ragazzo, classe '95, ha raggiunto i suoi nuovi compagni di squadra nel ritiro a Primiero. Per Eguelfi, finora, 18 partite giocate in Serie B, dove è stato girato in prestito prima alla Pro Vercelli e poi al Cesena. Le altre novità di mercato riguardano degli acquisti che sembrerebbero ormai ultimati. Per La Gazzetta dello Sport, Hellas Verona e Perugia hanno trovato l'accordo sulla cessione da parte del club umbro dell'attaccante Samuel Di Carmine. Il fallimento del Bari ha svincolato i suoi giocatori, tra cui il terzino sinistro Jure Balkovec e il centrocampista Liam Henderson. Entrambi ormai sembrano essere in procinto di firmare un accordo con l'Hellas Verona.