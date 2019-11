Hellas Verona - Fiorentina, le probabili formazioni | Juric omaggia Roberto Puliero

Dopo la pausa per le nazionali torna finalmente il campionato di serie a. Al Bentegodi alle 15 di domenica l'Hellas Verona è chiamato ad affrontare una sfida difficile contro la Fiorentina.

QUI HELLAS VERONA - Diversi problemi in casa gialloblu per quanto riguarda l'infermeria, con le assenze pressoché certe di Veloso e Kumbulla. Il primo alle prese con una lesione muscolare, mentre il difensore albanese è ancora sofferente alla coscia destra. In difesa potrebbe dunque trovare spazio Dawidowicz, o al suo posto Empereur, mentre sulla linea mediana dovrebbe esserci dal primo minuto Amrabat. Per quanto riguarda la fase offensiva, resta ancora da sciogliere il ballottaggio tra Salcedo e Di Carmine. Sui prossimi avversari della sua squadra, durante l'odierna conferenza stampa, si è espresso così il tecnico gialloblu Ivan Juric: «Hanno grandi interpreti che possono risolvere le partite con una singola giocata, hanno perso a Cagliari ma restano una squadra pericolosa e avranno sicuramente una reazione emotiva. Ogni partita per noi è sia molto difficile, sia una grande occasione per fare punti». Lo stesso allenatore dell'Hellas si è poi soffermato sulla figura di Roberto Puliero, storico cronista delle partite del Verona recentemente scomparso: «Non lo conoscevo, - ha detto il mister - ma in questi giorni ho capito quello che ha dato alla città. I funerali sono stati "tristemente belli", mi sono sinceramente emozionato, ho percepito molto di Verona ieri sera».

QUI FIORENTINA - Guai grossi a centrocampo per la Viola che si ritrova a dover fare a meno contro l'Hellas degli squalificati Pulgar e Castrovilli, al cui posto dovrebbero giocare Zurkowski e Benassi. Sarà però della partita, molto probabilmente sin dal primo minuto, il rientrante Ribery, cui potrebbe essere affiancato Vlahovic. «La sconfitta di Cagliari non l'abbiamo ancora assorbita del tutto, - ha detto in conferenza stampa il tecnico viola Vincenzo Montella - sono e siamo rabbiosi, da una parte va dimenticata per ripartire, dall'altra va ricordata per non ripetere certi errori. A Verona - ha poi aggiunto Montella - ci aspetta una battaglia contro una delle squadre rivelazione del campionato. L'importante sarà non perdere mai l'equilibrio mentale».

Le probabili formazioni