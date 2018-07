Hellas Verona, Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo del club gialloblu

L'Hellas Verona lo ha ufficializzato attraverso i suoi canali di comunicazione. Tony D'Amico è il nuovo direttore sportivo del club gialloblu. Il contratto è stato siglato ieri, 3 luglio, e scadrà 30 giugno 2020.

Una decisione sicuramente poco gradita ad una frangia della tifoseria ormai ostile al presidente Maurizio Setti. Già a maggio i tifosi della Curva Sud avevano definito "scellerata e provocatoria" una scelta allora ipotetica e che adesso è diventata realtà. Tony D'Amico aveva preso il posto ad interim del dimissionario diesse Filippo Fusco. Quel Fusco che gli ultras gialloblu aveva definito il capo del "clan degli avvoltoi campani". Ora il ruolo di D'Amico non è più ad interim ma è effettivo e sarà lui insieme al nuovo allenatore Fabio Grosso a costruire l'Hellas che il prossimo anno affronterà il campionato di Serie B. Alcuni colpi sono stati già messi a segno come quello di Almici, altri potrebbero essere ufficializzati a breve come quello di Karim Laribi. In uscita, niente futuro nel campionato azero per il portiere Nicolas, che resta comunque con le valige in mano e quindi pronto a lasciare Verona. Come hanno già lasciato Verona Fares e Viviani. I due giocheranno il prossimo anno con la Spal. E proprio alla Spal potrebbe raggiungerli anche Mattia Valoti.