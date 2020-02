Hellas, Dimarco si è già calato nella parte. Riuscito l'intervento su Danzi

Il suo passaggio dall'Inter all'Hellas Verona si è concretizzato solamente alla fine del calciomercato invernale, dopo una trattativa che aveva preso il via già nei primi giorni del 2020. Approddato dunque sulle sponde dell'Adige, Federico Dimarco si è messo subito a disposizione di Juric che lo ha fatto debuttare nel secondo tempo contro la Juve e ora può diventare una pedina importante da qua alla fine della stagione.

Queste le sue parole nella conferenza stampa di presentazione.

L'arrivo al Verona? Se ne è iniziato a parlare a inizio gennaio, poi si è dovuto aspettare qualche movimento di mercato dell'Inter ma tutto è andato per il meglio. Ho scelto questa squadra perché c'è un mister preparato, tra i migliori in Italia a lavorare con i giovani, ho seguito spesso il Verona e mi incuriosiva molto poter giocare qui. Ci sono stati altri Club ma io ho sempre e solo pensato a venire all'Hellas. Il mio ruolo? La mia posizione preferita è il quinto di centrocampo, quindi penso che qui ci sia il modulo giusto per le mie caratteristiche. Fisicamente sto bene, all'Inter si lavorava tanto, sono un ragazzo cui piace trascinare i propri compagni e mettere tutto in campo. Il primo impatto è stato molto positivo, ci sono molti ragazzi giovani con tanta voglia di lavorare, emergere ed esprimere le proprie qualità. L'esordio con la Juve è stato pazzesco, che abbiamo fatto qualcosa che resterà nel cuore di tutti i tifosi. Fa sempre piacere vedere un pubblico così vicino alla squadra, che ti spinge nei momenti di difficoltà. Udine? Sarò tosta, noi dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo, con i piedi ben piantati a terra ma anche, perché no, senza smettere di sognare. Conte-Juric? Sicuramente ci sono delle similitudini nel metodo di lavoro, si va davvero forte, ma la disposizione e le idee tattiche sono diverse. Il mio futuro? Una eventuale riconferma mi piacerebbe molto, ma me la devo guadagnare sul campo.