Vigilia amara per il Verona dopo Udine, più dolce per i bimbi all'Hellas Store

Non si nasconde il tecnico dell'Hellas Fabio Pecchia all'indomani della brutta prestazione contro l'Udinese che ha ancor più compromesso il finale di un girone d'andata non certo esaltante: «È stata una brutta prestazione, non abbiamo giocato la gara sotto nessun punto di vista. - ha spiegato il tecnico alla fine del match - L'Udinese ha meritato di vincere, ha giocato con forza ed energia. Le assenze non aiutano, ma oggi non ci sono attenuanti, le prossime partite dovranno essere affrontate con un piglio decisamente diverso».

Grande amarezza condivisa anche dal direttore sportivo Fusco che ha parlato anche di mercato: «Quella di questa sera è stata una delle peggiori prestazioni dell'anno, non me l'aspettavo assolutamente. Non ci sono tante parole da dire, il risultato rispecchia pienamente il gioco che abbiamo offerto in campo. Per quanto riguarda il mercato di gennaio, agiremo e sappiamo come, dobbiamo essere attenti e intelligenti a puntellare la squadra laddove ce n'è bisogno, reparto per reparto, assieme all'opera costante di recupero di giocatori che attualmente non sono al top della condizione».

Quella di oggi è stata però una vigilia di Natale resa un pizzico più dolce se non altro per i tanti bambini in visita all'Hellas Store di via Cattaneo, i quali hanno potuto ricevere regali direttamente da molti "Babbi Natale" d'eccezione.

Caceres, Coppola, Fares, Lee, Nicolas, Pazzini, Romulo e i fratelli Zuculini, infatti, in presenza anche degli ex gialloblù Penzo e Terracciano, hanno accolto i piccoli tifosi gialloblù all'interno del negozio con borse piene di doni.