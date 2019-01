Hellas, Di Gaudio è ufficiale. Prestito con obbligo di riscatto dell'attaccante

Dodici presenze e nessun gol per lui quest'anno in Serie A con il Parma, squadra con cui l'anno scorso conquistò la promozione con trentasei presenze e cinque reti in campionato. Antonio Di Gaudio è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona. La società ha ufficializzato oggi, 23 gennaio, l'ingaggio del giocatore, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto.

«L'attaccante ha scelto la maglia numero 23», si legge sul sito internet dell'Hellas, in cui si può vedere un breve video che riassume l'inizio dell'avventura di Di Gaudio a Verona: il suo arrivo, la firma del contratto, le visite mediche e il primo allenamento agli ordini di Fabio Grosso.

Un rinforzo necessario per il reparto avanzato dell'Hellas Verona, visto il lungo stop di Ragusa e i nuovi problemi fisici di Di Carmine. E un altro rinforzo potrebbe essere il centrocampista Gaetano Navas, in prova con la maglia gialloblu. Del suo ingaggio, manca solo l'ufficialità.

