L'Hellas riparte con 4 gol alla Juve Stabia e passa il turno il Coppa Italia

Prima partita ufficiale della stagione 2018/2019 per l'Hellas Verona ieri, 5 agosto, allo stadio Bentegodi. Alle 20.30 i gialloblu allenati da Fabio Grosso sono scesi in campo contro i campani della Juve Stabia per il secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. Prima partita ufficiale e prima vittoria per i veronesi. Un successo per 4-1 che permette all'Hellas di accedere al terzo turno dove affronterà il Catania, vittorioso sul Foggia. La partita tra Hellas e Catania si giocherà il 12 agosto e chi vincerà affronterà la vincente del derby emiliano tra Sassuolo e Carpi.

Era quasi 6.000 gli spettatori ieri al Bentegodi per la prima partita in cui l'Hellas si giocava realmente qualcosa. Non era dunque un'amichevole quella giocata contro la Juve Stabia, anche se entrambe le formazioni sono apparse ancora in rodaggio. La superiorità dei gialloblu però si è vista per tutti i 90 minuti e la vittoria è stata meritata. A sbloccare l'incontro ci ha pensato Matos dopo 8 minuti dal fischio d'inizio. L'attaccante si è inserito alla perfezione sull'assist di Crescenzi e ha battuto il portiere della Juve Stabia Bacci. La seconda rete arriva da calcio da fermo, una punizione battuta da Laribi, deviata in rete da un colpo di testa di Caracciolo. Il secondo tempo si apre con il gol degli ospiti, uno splendido destro a giro di Canotto, su cui il portiere gialloblu Silvestri non può nulla. Il 3-1 dell'Hellas è firmato da Pazzini imbeccato da Henderson. E la partita si chiude con la rete di Di Carmine, entrato in campo proprio al posto di Pazzini. L'assist è ancora di Henderson, tra i migliori in campo.