Hellas, Rrahmani si presenta. E per il centrocampo ecco Veloso e Badu

Oggi, 13 luglio, mattinata libera per i giocatori dell'Hellas Verona in ritiro a Primiero. Gli allenamenti riprenderanno questo pomeriggio, mentre domani al centro sportivo intercomunale di Mezzano ci sarà la prima amichevole estiva contro l'Us Primiero.

Ieri, intanto, è stato il giorno in cui sono state rese note cinque operazioni di calciomercato in uscita ma soprattutto è stato il giorno della presentazione di Amir Rrahmani, il primo acquisto dell'Hellas Verona targato Ivan Juric.

Sono molto felice di essere qui, stiamo già andando molto forte in questo ritiro e siamo curiosi di vedere i nostri progressi giorno per giorno - ha dichiarato Rrahmani, presentandosi al popolo gialloblù - Per me arrivare all'Hellas in Serie A è un grande passo avanti in carriera. Allenatore e direttore sportivo hanno condiviso la scelta e hanno creduto in me e io ora devo dimostrare di aver meritato questa fiducia. So che dovrò giocare contro giocatori difficilissimi da marcare, ma ne ho già affrontati di molto forti sia con la Dinamo Zagabria in Europa League sia con la Nazionale, con la quale siamo riusciti a fare quattordici partite consecutive senza perdere pur giocando contro squadre di grande valore come Inghilterra e Danimarca. Adesso però dovrò dimostrare sul campo le mie qualità. So che l'Hellas ha dei tifosi molto vicini alla squadra, speriamo di farli divertire e se faremo bene loro ci seguiranno.