Hellas, Eysseric colpo last minute: tutte le operazioni di questo calciomercato

Si è conclusa alle ore 20 del 31 gennaio un'intensa sessione invernale di calciomercato, che ha visto l'Hellas Verona e i suoi gioielli al centro di numerose trattative, alcune con vista già sulla prossima stagione. L'ultimo giorno di mercato ha visto soprattutto la cessione di Amrabat alla Fiorentina, con il giocatore che resterà comunque in gialloblu fino alla fine del campionato, e l'arrivo dall'Inter di Dimarco in prestito secco, ma non sono stati gli unici movimenti ufficializzati dalla società scaligera.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del difensore centrale Matteo Lovato, nato a Monselice, in provincia di Padova, il 14 febbraio 2000, cresciuto nel settore giovanile del Genoa sino a militare nella formazione Primavera, per poi trasferirsi al Padova, dove ha dapprima giocato con la formazione Primavera (stagione 2018/2019) per poi essere promosso nella Prima Squadra biancoscudata, con la quale ha collezionato 17 presenze nella corrente stagione nel campionato di Serie C. Hellas Verona FC ha sottoscritto col calciatore un contratto di prestazione sportiva sino al 30 giugno 2024.

Il giovane difensore ha prima svolto le visite mediche, dopo aver ricevuto il nulla osta dal Padova, ed infine ha messo la firma sul contratto che lo lega agli scaligeri. Ma D'Amico è riuscito a mettere a segno anche un colpo last minute, per rinforzare il centrocampo di Juric.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da ACF Fiorentina - a titolo temporaneo, sino al 30 giugno 2020 - i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Valentin Eysseric. Il centrocampista francese, nato ad Aix-en-Provence nel 1992, ha disputato 32 gare in Serie A (1 gol) e 2 in Coppa Italia con la maglia viola. Al suo attivo anche 154 presenze in Ligue 1 con le maglie di Nantes, Saint-Étienne e Nizza, squadra - quest'ultima - con cui ha giocato anche due partite di qualificazione alla UEFA Champions League 2017/18, e 17 presenze in Ligue 2 con il Monaco, club nel quale è cresciuto calcisticamente. Eysseric ha scelto l'8 come numero di maglia.

In fase di uscita invece è stato registrato il doppio presto allo Spezia di Vitale e Di Gaudio, che resteranno in Liguria fino al 30 giugno.

Le operazioni dell'Hellas Verona nella sessione invernale

ACQUISTI

Eysseric (c, Fiorentina)

Dimarco (d, Inter)

Lovato (d, Padova)

Borini (a, Milan)

CESSIONI