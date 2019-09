L'Hellas Verona chiude il calciomercato con i colpi Stepinski e Wesley

Il calciomercato dell'Hellas Verona si è chiuso con l'arrivo dell'attaccante tanto atteso da Juric. Per cinque milionie mezzo di euro infatti Stepinski è approdato in gialloblu dall'altra sponda dell'Adige. Ecco il comunicato ufficiale della società.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo definitivo da AC ChievoVerona i diritti alle prestazioni sportive di Mariusz Stępiński. Punta centrale classe 1995, il 24enne polacco - nato nel giorno del 10° anniversario del tricolore gialloblù, ovvero il 12 maggio - si è legato al Club di via Olanda 11 sino al 30 giugno 2024.

Risale al 2 febbraio 2013 la sua prima apparizione con la maglia della Nazionale polacca, all'età di soli 17 anni. Arrivato in Italia nell'estate del 2017, Stępiński è risultato decisivo per la permanenza in A del Chievo, nella stagione 2017-2018, realizzando 4 gol - tre dei quali contro Milan, Napoli e Inter - nelle ultime 11 partite. Con i clivensi ha disputato due campionati di serie A, realizzando complessivamente 11 reti, cinque nella stagione 2017-2018 e sei (più due assist-gol) nella stagione 2018-2019.