Hellas Verona - Cagliari, le probabili formazioni | Pecchia: "Conta solo vincere"

L'Hellas Verona scende in campo alle 15 di domenica 8 aprile allo stadio Bentegodi per la trentunesima giornata di Serie A, dove affronterà il Cagliari.

La disastrosa sconfitta con il Benevento ha scatenato il caos in casa gialloblu, oltre a non aver portato i punti sperati: dopo il match infatti sono arrivate le dimissioni del ds Filippo Fusco, mentre Fabio Pecchia è rimasto al suo posto nonostante la pesante debacle e la contestazione dei tifosi. L'allenatore ora dovrà trovare un pronto riscatto per non scatenare proteste ancora più pesanti e non far scappare le dirette concorrenti alla salvezza.

La squadra di Lopez ha collezionato solamente 4 punti nelle ultime 6 partite, venendo così risucchiata nuovmente verso la zona "calda" della classifica. I sardi vorranno quindi approfittare del pessimo momento della formazione scaligera, per raccogliere punti preziosi e allontanare la ancora possibile retrocessione.

I PRECEDENTI - In Serie A le due formazioni si scontrate 13 volte al Bentegodi, con un bilancio nettamente a favore dei padroni di casa che si sono imposti per 7 volte sul proprio terreno, contro il solo successo degli ospiti risalente al 1972. Cinque infine le occasioni in cui la sfida si è conclusa in parità.

QUI HELLAS VERONA - "Contro il Benevento non abbiamo giocato sotto nessun punto di vista e di questo sono il primo responsabile. Tuttavia non mi sento tradito dai miei giocatori, li vedo lavorare tutti i giorni e danno sempre il massimo. Il Benevento ha meritato di vincere, abbiamo toppato clamorosamente una partita importantissima, mancando di rispetto al Club, ai tifosi ma soprattutto a noi stessi. Le dimissioni di Fusco? Non sono d’accordo ma avrà avuto i suoi buoni motivi. Abbiamo trascorso 20 mesi al Verona in cui ci sono stati anche dei momenti di scontro in un percorso importante che ci ha permesso di raggiungere dei buoni risultati.

Domani affrontiamo una gara molto importante per noi, dobbiamo andare in campo soltanto per vincere. In altre occasioni siamo stati in grado di reagire dopo le difficoltà, mi aspetto che la mia squadra ci riesca anche questa volta. Abbiamo lavorato e preparato la gara, anche il Cagliari non attraversa un momento positivo e credo che alla fine la spunterà chi avrà più fame di vittoria. Dobbiamo dare una risposta sul campo, farò le mie scelte pensando anche oltre all'aspetto fisico e mentale. A prescindere da chi giocherà dovremo avere in testa un unico obiettivo".

Queste le parole di Fabio Pecchia, riportate dal sito della società gialloblu, alla vigilia della delicata sfida contro i sardi. Difficilmente il tecnico cambierà le proprie scelte per questa partita, così Fares dovrebbe tornare nel ruolo di terzino sinistro dopo la squalifica, con Vukovic e Caracciolo centrali e Alex Ferrari dall'altra parte. A centrocampo è probabile che torni titolare la coppia Valoti-Buchel, viste le condizioni di Calvano non ottimali, con Romulo a destra e, probabilmente Verde sull'altra corsia. Per quanto riguarda l'attacco potrebbe scendere in campo dall'inizio il duo Petkovic-Cerci, con Matos e Aarons che dovrebbero quindi partire dalla panchina.

QUI CAGLIARI - "Sapevamo che quella con il Verona sarebbe stata una partita fondamentale, sin dall'uscita del calendario, perché è uno scontro diretto. Conteranno molto i primi 20'. Dovremo avere lo stesso atteggiamento di Benevento, dove avevamo rubato quattro-cinque palloni stando dieci metri più avanti a centrocampo ma poi non eravamo riusciti ad andare in porta. Sono dettagli da migliorare: il Napoli ci ha rubato due palle e ha segnato due gol. Sarà una gara particolare, dobbiamo essere intelligenti, mostrare personalità, andare a fare la partita.

Il Cagliari non è una squadra fragile. Sempre a Benevento abbiamo avuto una grande reazione di carattere negli ultimi minuti, sul campo di una squadra in salute che ha battuto avversarie come Sampdoria, Crotone; contro il Torino abbiamo fatto male nella ripresa ma nel primo tempo avevamo costruito tre palle gol pulite. A Genova siamo andati a cercare la vittoria anche dopo avere raggiunto il pareggio e abbiamo avuto l'occasione per vincerla: certo, poi abbiamo preso il gol del 2-1, è stato un errore nostro perché se una partita non riesci a vincerla devi cercare almeno di non perderla. Questi dettagli fanno la differenza.

Quota salvezza? Dipende da quello che faranno le altre, ma è sicuro che se usciamo da Verona con un risultato positivo facciamo un buon salto in avanti: non solo muoviamo la classifica ma limitiamo uno dei nostri avversari diretti. Non dimentichiamo che abbiamo 5 punti di vantaggio: sono le altre a dover inseguire".

Diego Lopez vuole uscire dal Bentegodi con dei punti in tasca, ma dovrà rinunciare agli acciaccati Farias, Deiola, Han e Dessena, mentre saranno assenti per squalifica Joao Pedro, Andreolli e Ceppitelli. Romagna, Castan e Pisacane dovrebbero quindi comporre la difesa a tre, mentre se Cigarini dovesse essere mandato in panchina, la linea di centrocampo potrebbe essere composta da Ionita, Barella, e Padoin, con Faragò sulla destra e uno tra Lykogiannis e Miangue dall'altra parte. In attacco invece spazio a Pavoletti e Sau.

ARBITRO - Paolo Valeri di Roma.