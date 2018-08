Jure Balkovec presentato dall'Hellas. "A Cosenza con la voglia di vincere"

L'importanza della piazza, la storia del club e la conoscenza dell'allenatore Fabio Grosso. Sono stati questi i fattori che hanno spinto Jure Balkovec a scegliere l'Hellas dopo il fallimento del Bari, società da cui ha dovuto attendere di essere svincolato per firmare il contratto con il Verona.

Non è sceso in campo nella prima partita dei gialloblu contro il Padova, ma Balkovec non è preoccupato. "Era così anche a Bari - ha dichiarato durante la conferenza stampa di presentazione - So che devo lavorare duro per guadagnarmi una maglia da titolare. Sto aspettando la mia opportunità, ma ho tempo per dimostrare il mio valore".

Ufficialmente è un terzino sinistro, "ma sono pronto a giocare dove il mister me lo chiederà", ha spiegato il difensore sloveno parlando del suo ruolo. "Mi piace attaccare e crossare - ha aggiunto Balkovec - È importante per me anche l'allenatore, perché so che Fabio Grosso è stato un grande terzino e può darmi tanti consigli per crescere. Avere lui come mister è stata una delle motivazioni che mi hanno spinto ad andare a Bari ed ora all'Hellas".