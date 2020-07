Hellas Verona - Atalanta, le probabili formazioni | Stagione finita per Kumbulla

Sfida affascinante per l'Hellas Verona nella trentaquattresima giornata di Serie A, che lo vede sfidare l'Atalanta allo stadio Bentegodi alle 17.15.

La sconfitta esterna con la Roma, costata un turno di squalifica a Juric, ha mostrato ancora una volta la personalità di questa squadra, che forse senza il pessimo arbitraggio di Maresca avrebbe potuto portare via almeno un punto dall'Olimpico. Ora però il tecnico croato deve affrontare il mentore sella sua "seconda vita calcistica" (quella da allenatore), che guida la formazione più in forma di questo finale di stagione.

I nerazzurri hanno vinto tutte le partite in questo post lockdown, fatta eccezione per il pareggio ottenuto allo Juventus Stadium, e ora mettono nel mirino il secondo posto dell'Inter, ma la stessa capolista potrebbe essere ripresa dalla banda di Gasperini, soprattutto se la striscia di vittorie non verrà interrotta.

I PRECEDENTI - Su 19 sfide disputate al Bentegodi nella massima serie, sono 8 le vittorie dei gialloblu, 5 quelle dei bergamaschi e 6 i pareggi.

QUI HELLAS VERONA - Per Juric sono arrivate brutte notizie dall'infermeria, con Kumbulla che ha riportato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra e che rischia quindi di aver già concluso la stagione. Oltre a lui sono da valutare Dawidowicz, Bocchetti, Danzi, Pazzini, Adjapong e Borini, probabile quindi che in difesa giochino Rrahmani, Gunter ed Empereur. Faraoni, Veloso, Amrabat e Lazovic dovrebbero essere al loro posto in mediana, mentre in attacco Pessina, Zaccagni e Verre si giocano i due posti dietro a uno tra Di Carmine e Stepinski.

QUI ATALANTA - Sono tutti a disposizione di Gasperini, che in conferenza stampa però ha parlato della necessità di recuperare Ilicic, che verosimilmente andrà al massimo in panchina. Malinovskyi e Gomez dovrebbero agire dietro le spalle di Zapata, con Muriel pronto a subentrare, mentre Freuler e de Roon dovrebbero essere regolarmente in mediana con Gosens e Castagne ai lati. Non sembrano esserci particolari dubbi neanche in difesa, con la presenza di Toloi, Palomino e Djimsiti.

ARBITRO - Rosario Abisso di Palermo.