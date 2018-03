Hellas Verona - Atalanta, probabili formazioni | Pecchia: "Momento positivo"

Le vittorie fanno piacere ma ormai sono il passato, l'unica partita è quella contro l'Atalanta: quello che dirà il campo lo vedremo, ma noi giochiamo per il massimo risultato.

L'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Pecchia è consapevole che, infortuni a parte, la sua squadra sta attraversando un buon periodo. Due, infatti, le vittorie consecutive dei gialloblu; l'ultima nel derby. Sei punti che però non hanno modificato la posizione in classifica. L'Hellas è sempre penultimo in classifica, anche se con una partita in meno della Spal. È cambiata però la situazione psicologica del gruppo e Pecchia vuole alimentare questo momento positivo per portare a casa ancora punti.

Dall'altra parte ci sarà un'Atalanta che in settimana ha recuperato e perso la partita contro la Juventus. "Il match con l'Hellas va interpretato bene, giocandolo con fiducia e la massima voglia di fare risultato - ha dichiarato l'allenatore neroazzurro Gian Piero Gasperini - Dobbiamo andare a Verona con la giusta umiltà e con grande attenzione".

Domani, 18 marzo, il fischio d'inizio sarà dato dall'arbitro Marco Di Bello alle 15. L'Atalanta non potrà schierare Mancini squalificato, mentre Caldara è indisponibile. Nessuno squalificato nell'Hellas, mentre lentamente anche gli infortunati stanno trovando la migliore condizione. Di sicuro non saranno però a disposizione i due attaccanti Cerci e Kean. Questo le probabili formazioni: