Hellas Verona - Ascoli, le probabili formazioni | In difesa torna Marrone?

La ventinovesima giornata del campionato di Serie B mette di fronte allo stadio Bentegodi, alle 18 di sabato 16 marzo, Hellas Verona ed Ascoli.

Due vittorie consecutive hanno lanciato gli scaligeri al terzo posto, dopo un inizio di 2019 piuttosto complicato. Contro Venezia e Perugia sono arrivate anche delle ottime prestazioni dalla squadra di Grosso, che potrebbe aver trovato la soluzione ai suoi problemi: serve però una vittoria per non interrompere la corsa e mettere pressione alle prime due della classe.

La formazione allenata da Vivarini arriva da quattro risultati utili consecutivi, che le hanno permesso di mettere quattro lunghezze tra sé e la zona playout. Un margine che resta comunque poco rassicurante per i marchigiani, che vorranno fare punti al Bentegodi per evitare di essere risucchiati nelle posizioni più "pericolose" del campionato.

I PRECEDENTI - Nei 10 precedenti disputati allo stadio Bentegodi tra le due formazioni nel campionato cadetto, sono ben 7 i successi dei padroni di casa, contro i 1 degli avversari, mentre in un'occasione la sfida è terminata in pareggio.

QUI HELLAS VERONA - Recuperati Marrone e Crescenzi, Fabio Grosso non dovrebbe avere a disposizione Tozzo, Kumbulla, Vitale, Munari, Zaccagni, Ragusa e Matos, oltre allo squalificato Dawidowicz. In difesa dunque Empereur e Marrone si giocheranno un posto vicino a Bianchetti, mentre i due terzini dovrebbero essere Faraoni e Balkovec. A centrocampo i favoriti per partire dall'inizio sembrano essere Henderson, Gustafson e Laribi, con Danzi e Colombatto pronti a dare il proprio contributo. In attacco è sempre d'attualità il ballottaggio tra Pazzini e Di Carmine, mentre sulle ali dovrebbero correre Lee e Di Gaudio.

QUI ASCOLI - «Brosco ha accusato uno stato influenzale e quindi è da valutare, vedremo domani; Lanni è tornato, sta lavorando per ritrovare la migliore condizione, siamo felici per questo. Livorno? Mi è piaciuta la compattezza di squadra, abbiamo concesso molto poco al Livorno, squadra peraltro in grande condizione, abbiamo limitato le giocate avversarie. Non mi è piaciuto il risultato e un po' il secondo tempo in cui abbiamo messo in campo minore convinzione nella ricerca del risultato pieno. Domani col Verona dovremo riproporre la compattezza di squadra e il pensiero positivo nell'affrontare la gara, servirà l'aiuto di tutti per ottenere il risultato contro una grandissima squadra. Il Verona ha due squadre in organico, ha 24-25 giocatori di altissimo livello, può permettersi di avere in panchina Pazzini. E' una squadra costruita per stravincere il campionato, sta vivendo peraltro un momento molto positivo per quanto riguarda la condizione, sarà necessario il miglior Ascoli, servirà la partita perfetta per fare risultato. Abbiamo visto le immagini della gara di Perugia e il Verona si è mostrata squadra molto aggressiva, non ha lasciato giocare l'avversario, quindi domani ci aspettiamo lo stesso spirito aggressivo, ma noi abbiamo le nostre armi che potranno creare grandi problemi anche al Verona. Beretta-Rosseti? Valuteremo domattina, Beretta accusa ancora dolori alla caviglia. Brosco è per noi un calciatore motlo importante, ma Quaranta quando è stato chiamato in causa si è comportato molto bene, dobbiamo essere ottimisti, valuteremo domani sperando che Brosco riesca a scendere in campo. Ho visto Troiano abbastanza in palla, da qualche giorno è rientrato normalmente in squadra. Bisogna assolutamente portare a casa il risultato, servirà massima attenzione».

Queste le parole di Vivarini alla vigili della partita del Bentegodi. Privo dello squalificato Ganz e degli infortunati Ardemagni e Valentini, l'allenatore in attacco potrebbe schierare la coppia Beretta-Rossetti, con Ngombo pronto però a giocarsi una maglia da titolare, con Ninkovic dietro le loro spalle. Troiano dovrebbe dunque tornare a centrocampo con Addae e Frattesi, mentre resta vivo il ballottaggio Brosco-Quaranta, uno dei quali completerà la difesa con Laverone, Padella e D'Elia.

ARBITRO - Luigi Pillitteri della sezione di Palermo.

