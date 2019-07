Hellas, due amichevoli in Austria in diretta su Dazn. E sembra fatta per Verre

Manca circa un mese al ritorno della Serie A Tim, ma già su Dazn è possibile seguire alcune amichevoli delle squadre che nella prossima stagione si sfideranno nel massimo campionato di calcio italiano. Hellas Verona, Udinese, Parma, Brescia e Genoa scenderanno in campo per sette amichevoli pre-stagionali e le loro partite saranno trasmesse in esclusiva sulla piattaforma di Dazn. Il match dell'Hellas di Juric contro l'Hoffenheim viene trasmesso oggi, 25 luglio, alle 17, in diretta dall'Hoffmaninger Stadion di Bad Wimsbach. E sempre su Dazn sarà visibile l'amichevole dei gialloblu di lunedì 29 luglio, alle 18, allo stadio Aktivpark di St. Georgen an der Gusen contro i turchi del Trabzonspor.

E mentre la squadra tra amichevoli ed allenamenti continua la sua preparazione in Austria, la società è al lavoro sul mercato per completare la rosa gialloblu. Questa mattina è arrivata l'ufficializzazione dell'acquisto del difensore Salvatore Bocchetti, il quale si era comunque unito alla squadra fin dal primo giorno di ritiro grazie ad una concessione dello Spartak Mosca, squadra russa da cui Bocchetti è stato prelevato.

Il resto del calciomercato dell'Hellas Verona è concentrato sul centrocampista della Sampdoria Valerio Verre, il quale secondo La Gazzetta dello Sport ormai si può definire un giocatore gialloblu, visto che l'affare sembra essersi concluso positivamente. Sempre a centrocampo resta in piedi la trattativa con il Torino per il ritorno dello svedese Gustafson, protagonista della promozione dello scorso anno. Per la difesa, invece, piace il giovane Claud Adjapong del Sassuolo, mentre per l'attacco si sta trattando il passaggio di Ciano dal Frosinone.

