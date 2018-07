Ufficiale l'arrivo di Laribi all'Hellas, ma il mercato della società non è finito

Dopo aver risolto le ultime formalità legate al trasferimento, Karim Laribi è ufficialmente un calciatore gialloblù. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

✍️ Ufficiale: Karim #Laribi è un calciatore gialloblù. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021

Domani in programma l'evento di presentazione ➡️ https://t.co/3t8U4XIHyP#HVFC pic.twitter.com/aGgfdBOzs4 — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 31 luglio 2018

È arrivata solamente oggi, 31 luglio, l'ufficialità dell'arrivo in gialloblu del centrocampista italo-tunisino svincolatosi dal Cesena, che si è unito alla squadra allenata da Fabio Grosso già all'inizio del ritiro di Primero.

Ma il calciomercato scaligero continua ad essere in fermento. La società infatti sarebbe pronta a lanciare lo sprint per aggiudicarsi Pawel Dawidowicz e pensa inoltre al ritorno di Luca Marrone, che oltre al ruolo di centrocampista può essere impiegato anche come difensore centrale. Per l'attacco invece si starebbero seguendo le piste che portano a Ragusa (in uscita dal Sassuolo) e a Puscas dell'Inter, ma le trattative sarebbero ancora ad una fase embrionale.

La squadra intanto è rientrata a Peschiera del Garda, dove proseguirà la preparazione per la sfida di Coppa Italia contro la Juve Stabia, che si svolgerà alle 20.30 del 5 agosto allo stadio Bentegodi, mentre per il 2 agosto è previsto un altro test per i ragazzi di Grosso contro la squadra del Vigasio.