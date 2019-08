L'Hellas prende Tutino e chiude per Verre. Balkovec approda all'Empoli

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive dell'attaccante Gennaro Tutino dalla società SSC Napoli. Il classe 1996, che può ricoprire varie posizioni nel fronte d'attacco, nell'ultima stagione di Serie B ha vestito la maglia del Cosenza, andando a segno in 10 occasioni.

È arrivato nella mattinata di venerdì il comunicato ufficiale della società che annuncia l'arrivo del giovane attaccante campano dalla società azzurra, dopo diversi giorni di trattative. Ma le mosse in entrata del club scaligero sono destinate ad andare avanti: se infatti Balotelli sembra essere sempre più vicino all'approdo al Flamengo, Sky Sport riporta che sarebbe oramai cosa fatta l'accordo con la Sampdoria per Valerio Verre, che dovrebbe arrivare sulle sponde dell'Adige con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Chi invece ha abbandonato la città di Romeo e Giulietta è Jure Balkovec, ceduto a titolo temporaneo con diritto di opzione all'Empoli. Nel frattempo prosegue la trattativa con il Pescara per la cessione di Di Gaudio, mentre la squadra belga Sint Truiden avrebbe manifestato interesse per Seung-woo Lee.

Al Centro Sportivo 'Paradiso' di Peschiera intanto prosegue la preparazione in vista della prossima stagione agli ordini di mister Juric, con i gialloblu che l'8 agosto hanno ricevuto anche la visita dell'ex Fabrizio Cammarata.