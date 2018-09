Hellas, tre punti e vetta della classifica. Ora testa alla sfida con lo Spezia

Terza vittoria consecutiva (compreso il 3-0 a tavolino di Cosenza) e vetta della classifica conquistata. Dopo l'inizio interlocutorio contro il Padova, l'Hellas Verona sembra crescere partita dopo partita, unendo vittorie a prestazioni sempre più convincenti. C'è ancora qualcosa da migliorare, come del resto ha detto lo stesso Fabio Grosso, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta, per una squadra che punta a ritornare in Serie A dopo una stagione di purgatorio.

Queste le parole del tecnico gialloblu, riportate dal sito della società, al termine della sfida dello Scida.

Sapevo non sarebbe stato facile, credo la squadra abbia risposto presente con un bell'atteggiamento, creando tantissime occasioni con grande personalità e meritando la vittoria. Abbiamo un po' rallentato nel finale, permettendo al Crotone di rifarsi sotto, su questo dobbiamo ancora lavorare, abbiamo grandi margini e possiamo fare ancora meglio. Tupta? Grande gara, a disposizione della squadra e bravo ad attaccare gli spazi. Sono molto contento, tutti avranno le opportunità per mettere in mostra le qualità che hanno. Abbiamo diversi giocatori duttili e anche questo sarà importante. Spezia? Partita complicatissima, appena si molla un attimo le altre ti mettono in difficoltà, cercheremo di mettere in campo chi sta meglio. Tifosi? Anche oggi ci hanno sorpreso per attaccamento e passione, vogliamo dare loro delle soddisfazioni.

Andato in gol sabato per la prima volta con la maglia dell'Hellas, Santiago Colombatto sembra già diventato un punto fermo per l'allenatore scaligero.

Il gol? Sono stati bravi i miei compagni, io ho solo finalizzato l’azione. Sono contento per il Verona, era importante per noi. Io e Dawidowicz insieme a centrocampo? Mi piace giocare con lui, ma oggi è stata tutta la squadra a fare una grande partita. Ogni calciatore che scende in campo sa cosa deve fare, con il Crotone mancavano due grandi calciatori ma Tupta ha fatto bene. Ci godiamo i tre punti, il campionato è lungo e dobbiamo lottare, a cominciare da martedì dove affronteremo un avversario difficile.

Con Pazzini e Di Carmine assenti, è toccato a Lubomir Tupta fare le loro veci e il giovane attaccante non ha tradito le aspettative, mettendo in grave difficoltà la difesa del Crotone e andando vicino al gol in diverse occasioni. Alla fine la punta slovacca si è dovuta "accontentare" dell'assist del raddoppio e di un'ottima prestazione.

Quando ho saputo di giocare? Il mister ha cambiato tanti giocatori davanti, io non lo sapevo. Per questo lo ringrazio e ringrazio l'Hellas per questa opportunità. Mi sono allenato sempre al massimo ed è arrivata questa chance. È mancato il gol ma sono felice perché abbiamo vinto, questo è l'importante. Sono consapevole che davanti ci sono tanti attaccanti, ma io cerco sempre di imparare da loro perché sono dei grandi come Pazzini e Di Carmine. L'esultanza al gol di Colombatto? È stato bellissimo che molti compagni siano venuti anche da me, l'unica cosa importante era la vittoria. Ci aspettavamo questo Crotone? Noi abbiamo preparato la partita sapendo di giocare contro una squadra forte. Abbiamo messo in campo tutto per vincere.

I gialloblu ora sono attesi dal turno infrasettimanale di campionato, che martedì sera li vedrà scendere in campo alle 21 al Bentegodi contro lo Spezia, che sabato ha sconfitto il Cittadella. Sarà dunque un'altra sfida difficile per gli scaligeri, con Fabio Grosso che dovrà valutare eventuali rientri e le condizioni di coloro che sono scesi in campo contro il Crotone.