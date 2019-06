Hellas, Setti ringrazia i tifosi: «Una rimonta impossibile senza di voi»

Conquistata la promozione in Serie A con la rimonta sul Cittadella, anche il presidente dell'Hella Verona, Maurizio Setti, ha potuto festeggiare, dopo essere stato spesso preso di mira dalla contestazione dei tifosi scaligeri. E proprio quest'ultimo fatto è alla base del post polemico di Emanuele Righi, Ds del Mantova e quindi vicino al patron gialloblu, che su Facebook ha scritto: «Vi saluta il Buffone (Setti, ndr) che hA ragione anche a sto giro».

Una frase dalla quale il numero uno dell'Hellas si è dissociato, nella nota apparsa sul sito della società dove ha espresso tutta la propria soddisfazione per il traguardo raggiunto.

Scrivo queste poche righe per ringraziare tutti. Partendo dal popolo del Verona e di Verona, senza il quale questa rimonta incredibile non sarebbe mai, mai stata possibile. Ringrazio la squadra, lo staff, tutti i collaboratori e dipendenti, questa promozione pazzesca è anche per loro. Colgo anche l’occasione per dissociarmi dalle esternazioni di Emanuele Righi, che ha parlato unicamente a titolo personale. Quelle parole non rappresentano il mio pensiero, il mio pensiero è rivolto all'impresa compiuta ieri e soprattutto al futuro. Abbiamo scritto una pagina bellissima, ma davanti a noi ce ne sono ancora tante che attendono solo di essere scritte, la prossima si chiama Serie A, da affrontare tutti insieme. Forza Hellas Verona!

Nel frattempo la società ha comunicato che la squadra arriverà in pullman in piazza Bra attorno alle 20.15 di lunedì, per una foto celebrativa sulla scalinata di Palazzo Barbieri. Poi la passeggiata per le vie del centro e l'Hellas Store, fino a raggiungere il Ristorante Maffei, luogo scelto per la cena tra addetti ai lavori.

