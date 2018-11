Hellas Verona. Setti condannato a pagare 19 milioni di euro a Volpi

Un'altra questione rischia di far salire la tensione in casa Hellas Verona. Dopo i deludenti risultati delle ultime partite e l'annuncio dello sciopero della tifoseria per la partita di venerdì sera contro il Palermo (arrivato dopo la conferma in panchina di Grosso), è arrivata la notizia della condanna del presidente Maurizio Setti nella causa contro Gabriele Volpi, presidente della Pro Recco e dello Spezia Calcio, oltre ad imprenditore nel settore della logistica legata la petrolio.

A riportare la notizia è l'edizione spezzina del giornale La Nazione, secondo il quale il numero uno gialloblu non avrebbe rispettato un debito concesso da Volpi. Un tempo amici, il rapporto tra i due si sarebbe incrinato proprio a causa di tale questione.

A dare ragione a Volpi in sede civile, nella giornata di mercoledì, sarebbero stati i tribunali di Genova e Lussemburgo, che hanno condannato il patron dell'Hellas a pagare una cifra vicina ai 19 milioni. La vicenda però non è ancora conclusa, dal momento che Setti quasi certamente farà ricorso in appello.