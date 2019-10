L'Hellas ha ancora l'amaro in bocca, «ma adesso pensiamo a Parma»

Battuto in casa dal Sassuolo, al termine di una partita che lo ha visto meritare quanto meno il pareggio, l'Hellas Verona ragiona ora su cosa non ha funzionato nella serata di venerdì sera allo stadio Bentegodi.

Soprattutto nel secondo tempo, i gialloblu hanno messo alle corde gli avversari, cogliendo due pali e creando altre nitide occasioni, che però non sono riusciti a sfruttare, evidenziando le difficoltà in fase realizzativa emerse anche nelle scorse giornate. Al termine della gara, Juric ha fatto riferimento anche alla troppa "frenesia" dell'ultimo quarto d'ora, quando i suoi ragazzi si sarebbero lasciati prendere la mano dalla fretta di andare a rete. Eccole le parole del tecnico riportate dal sito della società.

Due pali e sfortuna? I ragazzi stanno facendo il massimo e devono mantenersi su questi livelli, che sono alti, molto alti. Non ho niente da rimproverare a nessuno: è stata una buona prova, con tante occasioni create nel corso di una bella partita. Abbiamo anche avuto tanti calci piazzati, ma dobbiamo cercare di sfruttarli di più, anche se stavolta mancava Veloso che in questo fondamentale è bravissimo. Abbiamo provato modi differenti di attaccare la porta? Vero. E abbiamo creato palle-gol con molti giocatori: purtroppo non abbiamo concretizzato. Davvero non ho poco da dire ai miei ragazzi, che hanno giocato contro una squadra dalle doti tecniche favolose, abilissima a giocare negli spazi. In alcuni casi, purtroppo, semplicemente gira così. Kumbulla? È giovane e sta crescendo: contro Defrel era un duello difficile, ma ‘Kumbu’ ha fatto benissimo. Ora deve solo rimanere sereno e continuare così. Frenesia nel finale? È vero, negli ultimi 10 o 15 minuti c'è stata un po' di frenesia che non mi è piaciuta, perché abbiamo un gioco e dobbiamo insistere su quello. Se iniziamo a giocare in mezzo o con frenesia non riusciamo invece a fare altrettanto bene. Le assenze e se Pazzini poteva tornarci utile? Sì, in una partita come questa, soprattutto nel secondo tempo, quando ti sei riversato nella loro metà campo e hai messo tante palle in area, uno come il ‘Pazzo’ poteva tornarci molto utile, col suo fiuto del gol. Ma adesso pensiamo a Parma.

Con l'amaro in bocca per aver sciupato un'altra occasione buona per fare punti, Marco Faraoni attende il momenti di rifarsi nel prossimo match.

Se abbiamo rimpianti? Purtroppo è già da qualche partita che meritiamo dei punti ma non riusciamo ad ottenerli. Il Sassuolo ha fatto una buona prestazione. Sono sicuro che se continueremo ad approcciarci alle partite con sacrificio come oggi, otterremo buoni risultati. Migliorare qualche aspetto? Sicuramente, dobbiamo migliorare alcuni dettagli; sono quelli che fanno la differenza. Dovremo essere bravi ad occupare maggiormente l'area di rigore nelle azioni offensive. Partita fisica? Abbiamo dato tutto. Dobbiamo ringraziare i tifosi perchè ogni partita ci sostengono fino all'ulitmo secondo. La prossima partita? Non vediamo l'ora di tornare in campo per preparare al meglio la trasferta di Parma. Gli auguri ricevuti? Mi ha fatto molto piacere, ho ricevuto moltissimi messaggi.

Chiamato a sostituire Veloso, Matteo Pessina ha parlato dell'ottima occasione a lui capitata.