Hellas, Gustafson si presenta, ma Bianchetti si ferma e si dovrà operare

Presentazione di Samuel Gustafson ed infortunio di Matteo Bianchetti. Sono queste le due notizie principali provenienti oggi, 16 luglio, dal ritiro trentino di Primiero dell'Hellas Verona.

Samuel Gustafson è arrivato a Verona a titolo temporaneo dal Torino. L'affare si è concluso proprio a ridosso dell'inizio del ritiro, così il centrocampista è potuto partire subito per aggregarsi con i suoi nuovi compagni. "Mi sto trovando bene - ha detto Gustafson - Il gruppo è bello. In questi anni ho imparato anche un po' di italiano e quindi è più facile per me inserirmi in un gruppo nuovo".

"Mi piace giocare la palla e trovare soluzioni insieme ai miei compagni", così si è descritto il centrocampista ai suoi nuovi tifosi. Gustafson è gialloblu in pratica da una settimana, ma ha già capito di trovarsi in una piazza importante. "Per me è un onore essere qui, i tifosi sono molto caldi e spero la prossima sia una bella stagione per il Verona".

Gustafson è un giocatore del Torino, ma l'anno scorso ha giocato parte della stagione in prestito al Perugia, quindi conosce la realtà della Serie B. "È un campionato duro, molto lungo e con tante partite difficili - ha detto - Ma è anche un campionato bello".

Ma le vibrazioni positive avvertite durante la presentazione del centrocampista svedese sono state smorzate dall'infortunio in allenamento di Matteo Bianchetti. Il difensore soffriva di un dolore continuo all'anca sinistra in seguito ad una contusione. "Gli esami specialistici hanno evidenziato il distacco del labbro acetabolare dell'anca sinistra - ha comunicato la società - Si rende quindi necessaria la risoluzione dello stesso tramite un intervento chirurgico, che sarà effettuato nei prossimi giorni".