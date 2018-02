Hellas, niente squalifica per Pecchia. Ma resta da risolvere il nodo "epurati"

Domenica, nel corso della sfida tra Hellas Verona e Roma, era stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro "per avere, al 3° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale ed assunto un atteggiamento irridente e irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale". Eppure Fabio Pecchia sarà regolarmente in panchina nella prossima giornata di Serie A: il Giudice Sportivo infatti ha deciso di di diffidare e sanzionare il tecnico con un'ammeda da 5mila euro, ma non di squalificarlo.

Contro la Sampdoria Pecchia sarà quindi al suo posto, ma resta da sciogliere la situazione legata ai quattro "epurati" dalla partita con la Lupa. Verde, Heurtaux, Fossati e Felicioli infatti per l'occasione sono stati spediti in tribuna, accorciando così una panchina già martoriata dalle cessioni del calciomercato. Squadra e allenatore sono in silenzio stampa dalla sconfitta subita con il Crotone e le motivazioni che hanno portato all'esclusione dei quattro non sono state rese note.

Secondo i media nazionali sarebbero state le voci di calciomercato a destabilizzare ambiente e giocatori, portando una "scelta tecnica" che di certo non ha giovato alla squadra, così come si è ampiamente visto sul terreno di gioco.

Resta ora da capire quale sarà il destino di Verde, Heurtaux, Fossati e Felicioli: se verranno convocati già a partire dalla sfida con la Sampdoria o se anche in questa occasione saranno lasciati fuori.