Hellas, Pecchia contesta il gol di Koulibaly ma la sua panchina sembra vacillare

La prima partita del 2018 rischia di essere l'ultima per Fabio Pecchia sulla panchina dell'Hellas. Nel match che ha dato il via al girone di ritorno, i gialloblu sono stati sconfitti allo stadio San Paolo dal Napoli, al termine di una partita che ha visto i padroni di casa dominare dal primo all'ultimo minuto.

Per il club scaligero si tratta della terza battuta d'arresto consecutiva che, insieme al penultimo posto in classifica e alla prestazione non entusiasmante della squadra, avrebbe fatto vacillare la fiducia della dirigenza nel proprio tecnico, almeno stando a quanto viene riportato da alcuni quotidiani nazionali.

Nel post partita di sabato, Fabio Pecchia ha commentato rammaricato la prestazione dei suoi, contestando la prima rete di Koulibaly e prendendosela anche con la malasorte che sembra non abbandonare mai la sua squadra. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club.

La gara? Siamo riusciti a tenerla viva a lungo con merito e anche un pizzico di fortuna, confermando le buone prove dell'ultimo periodo. Il gol di Koulibaly? Situazione poco chiara, quest'ultimo ostacola l'uscita di Nicolas e forse c'era anche una spinta su Caracciolo. Peccato, perché ha rotto l'equilibrio che eravamo riusciti a mantenere. Usciamo da questa partita con rammarico ma anche consapevolezza e fiducia per affrontare il girone di ritorno con l'obiettivo di raggiungere il nostro obiettivo, che è alla nostra portata. VAR? E' un aiuto agli arbitri aiuto nella gestione della gara, al di là dell'episodio di oggi.

Lo stesso Antonio Caracciolo al termine della partita ha espresso i propri dubbi sul vantaggio campano.

Stavamo tenendo bene il campo contro una grande squadra, affrontandola con la giusta intensità. Sul loro primo gol Koulibaly ha toccato me e anche Nicolas. C'è rammarico perchè ultimamente stiamo disputando delle buone partite anche sotto l'aspetto dell'agonismo, ma per portare a casa punti dobbiamo dare ancora qualcosa in più. Alla ripresa del campionato dobbiamo continuare il nostro percorso con ancor più forza per cercare di raggiungere la salvezza.

Come il suo compagno di reparto, Thomas Heurtaux "storce il naso" davanti al gol azzurro, che ha indirizzato la gara a favore dei padroni di casa.

Avevamo preparato bene la partita, volevamo iniziare bene il nuovo anno ma giocare qua è sempre difficile. Fa rabbia che il risultato si sia sbloccato con un gol dubbio, dal campo abbiamo visto un tocco su Nicolas e una spinta su Caracciolo, stavamo gestendo la partita con la giusta intensità e questo episodio ci ha un po' penalizzato. Salvezza? Assolutamente noi ci crediamo, abbiamo disputato spesso buone prestazioni senza però raccogliere quello che ci meritavamo. Nel girone di ritorno dobbiamo sicuramente fare più punti.

Tecnico e società ora avranno due settimane per lavorare in vista della prossima sfida, fissata per le ore 15 di domenica 21 gennaio al Bentegodi contro il Crotone.

In questi giorni incalza anche il calciomercato, che vede la dirigenza scaligera alla ricerca dei giusti rinforzi per la rosa: sembrano oramai cosa fatta gli arrivi di Matos (24 anni, Udinese) e Petkovic (23 anni, Bologna), ma vista la praticamente certa partenza di Caceres, Fusco è alla ricerca anche di innesti per il reparto arretrato, per il quale circola anche il nome dell'ex Mimmo Maietta.