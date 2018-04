Hellas, da Pazzini una frecciata a Fusco: "Le sue dimissioni? Fuori luogo"

Verona è una ferita aperta per me. Le dimissioni di Fusco? Fuori luogo, invece che una presa di responsabilità è stato un atto per togliersi le responsabilità. Trovarsi da un giorno all'altro da titolare e capitano a non essere più considerato mi ha fatto male a livello umano. Per me viene sempre prima la persona e va rispettata.

Sono le parole di Giampaolo Pazzini, pronunciate alla trasmissione L'Originale, che va in onda sui canali Sky. L'attaccante, attualmente in forza al Levante, a gennaio ha lasciato la città di Romeo e Giulietta in seguito ad un inizio di stagione che l'ha visto utilizzato con il contagocce e dopo aver guidato la squadra alla risalita nella massima serie nell'anno precedente.

Sulla sfida con il Benevento, poi il bomber ha aggiunto:

Sicuramente la prestazione di oggi non è stata buona, i calciatori sono i primi a saperlo. Però ci sono ancora buone possibilità di raggiungere la salvezza, ci sono quattro scontri diretti in casa: la spinta del Bentegodi è importante. La sfida di oggi lascia un po' l'amaro in bocca.

Nel frattempo la squadra è andata in ritiro subito dopo la partita di mercoledì, evitando la contestazione dei tifosi che l'attendevano all'aeroporto e che si sono sfogati sui social, prendendo di mira principalmente il dimissionario Fusco, il presidente Setti e l'allenatore Pecchia, il quale resterà sulla panchina gialloblu almeno fino alla gara con il Cagliari di domenica.