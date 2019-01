Hellas, pausa per ricaricare le batterie. E intanto parte il calciomercato

Archiviato il pareggio ottenuto sul campo del Foggia, l'Hellas Verona si è fermato per ricaricare le batterie in questa pausa invernale. La squadra infatti tornerà a radunarsi sotto la guida di Fabio Grosso il 9 gennaio, a Peschiera del Garda, per riprendere gli allenamenti in vista della sfida di Padova, che si terrà alle ore 15 di domenica 20 gennaio.

Con l'arrivo del nuovo anno ha preso il via anche il calciomercato, che vede alcuni gialloblu al centro di alcune trattative che li porterebbero lontani dall'Adige. Il primo di questa lista è sicuramente Simone Calvano, finito nelle scorse settimane ai margini del progetto scaligero. Sul centrocampista, secondo Sky Sport, avrebbero messo gli occhi Padova, Livorno e Carpi.

Utilizzato in una sola occasione, per Fabio Eguelfi verrà cercata la miglior sistemazione, mentre Enrico Bearzotti, attualmente al Cosenza, dovrebbe essere girato nelle prossime ore al Monza.

In fase di entrata, il sogno della società sarebbe Riccardo Montolivo, secondo quanto riportato da alcuni siti specializzati. Un'affare di difficile realizzazione però, visto l'alto ingaggio attualmente percepito dal regista rossonero.

Segui la tua squadra in diretta streaming su DAZN.

Il primo mese è GRATIS!