Hellas, Bagnoli Presidente Onorario. Ufficiale anche il ritorno di Deian Boldor

Nella stagione 1984-1985, guidò l'Hellas Verona alla vittoria del suo storico scudetto e oggi, Osvaldo Bagnoli, è stato insignito della carica di Presidente Onorario del club.

L'annuncio è stato dato nella mattinata di sabato da Maurizio Setti, in occasione della presentazione dei murales dedicati alla storia della società, tenuta dal Presidente dell'Associazione Culturale Verona Hellas Alberto Lomastro e da Elena Cona, Presidente del Coordinamento Calcio Club Hellas Verona, raffiguranti l'ex attaccante Preben Larsen Elkjaer e lo stesso tecnico milanese.

I disegni, pensati dalle due associazioni, sono stati realizzati in collaborazione con Agsm e Eye Lab nella zona dell'Antistadio e di fronte al 'Bentegodi'. All'evento erano inoltre presenti oltre che una delegazione dell'Hellas Verona FC, tra cui Maurizio Setti, gli ex gialloblù Terracciano, Fanna e Savoia, a rappresentanza dell'ASD Ex Calciatori dell'Hellas Verona, e lo stesso Osvaldo Bagnoli.

E proprio il numero 1 scaligero ha dato l'annuncio della carica conferita all'allenatore rimasto nei cuori dei sostenitori scaligeri: "Da qualche tempo abbiamo deciso di conferirgli la carica di Presidente Onorario del Club, motivo di orgoglio per lui ma soprattutto per noi. Penso che sia un gesto dovuto, per consacrare quanto fatto da mister Bagnoli per questa città".

Lo stesso Bagnoli ha poi commentato: "Sono orgoglioso e onorato di aver ottenuto questa carica, è bello sapere che il ricordo di quanto abbiamo fatto sia ancora vivo a distanza di tanti anni".

Tornando al calcio dei giorni nostri, tramite il proprio sito ufficiale la società ha annunciato il nuovo rinforzo per la difesa.

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito con diritto di opzione e contro-opzione le prestazioni sportive del calciatore Deian Boldor dalla società Bologna FC 1909. Il difensore, che si allena grazie al nullaosta da venerdì 12 gennaio, ha scelto di indossare la maglia numero 25 e sarà a disposizione di mister Fabio Pecchia per la prossima partita contro il Crotone.

Prosegue dunque il lavoro del direttore sportivo Fusco per rinfonzare la rosa di Pecchia, che ha visto la partenza di un pezzo da novanta come Martin Caceres. Sulle sponde gialloblu dovrebbere arrivare in questa sessione di mercato almeno un altro difensore, mentre potrebbero partire Pazzini, Fossati e Bessa.