Hellas, Souprayen torna in gruppo, ma Fares e Cerci lavorano ancora a parte

Prosegue in casa Hellas Verona il percorso di avvicinamento alla sfida contro la Juventus, che si disputerà alle 20.45 di sabato 30 dicembre allo stadio Bentegodi.

La squadra si è riunita agli ordini di Fabio Pecchia allo Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, con Souprayen che è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre Fares e Cerci hanno svolto ancora un lavoro differenziato.

A tenere banco in questi giorni però sono gli assalti ai gioiellini gialloblu, con il calciomercato invernale che aprirà tra pochi giorni. Uno di questi è Fares, finito nel mirino del Napoli che è alla ricerca di un'alternativa a Ghoulam. Il franco-algerino, adattato da Pecchia al ruolo di terzino, sarebbe in possesso delle caratteristiche richieste dalla socità partenopea, la quale vorrebbe acquistarlo e lasciarlo fino a giugno a Verona, per consentirgli di proseguire nel proprio percorso di crescita.

Sul piede di partenza ci sarebbe anche capitan Pazzini, fino ad ora poco utilizzato in campionato, anche a causa di alcuni acciacchi. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, che inserirebbe Sadiq nella trattativa, per farne il "secondo" di Belotti, con l'Hellas che inoltre non ha mai nascosto il proprio interesse per Boyè.

Caceres quasi certamente vestirà la maglia della Lazio già nei primi giorni del 2018 e il club scaligero vorrebbe inserire delle contropartite nell'operazione. Due i nomi principali, quelli degli attaccanti biancocelesti Filip Djordjevic e Brayan Perea.