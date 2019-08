Hellas Verona, Lazovic si presenta ma il mercato non è ancora chiuso

Si è presentato martedì alla stampa il nuovo centrocampista gialloblu Darko Lazovic, ex Genoa fortemente voluto da Juric, come ha confermato lo stesso giocatore.

La scelta di Verona? Bella piazza, bella tifoseria. E poi è stato importante mister Juric, che ha cominciato a chiamarmi per convincermi fin da quando è arrivato al Verona, così come la società. È importante sentire la fiducia di queste componenti, penso di aver fatto la scelta giusta e che dimostrerò in campionato il mio valore. Il gruppo? C'è molto talento, con un mix di giovani ed esperti. Il mio ruolo? Con Juric, che mi conosce bene, ho sempre fatto l'esterno di centrocampo, sia a destra che a sinistra, poi si vedrà ma io sono a disposizione e devo dimostrare ogni giorno di meritare un posto. Contratto lungo? Sono uno che quando cambia squadra vuole starci a lungo, anche qui voglio fare bene e restare più tempo possibile. La Serie A? Vorrei lottare fino alla fine per la salvezza, negli anni al Genoa ho maturato molta esperienza in questo senso e questa piazza merita di restarci. Coppa Italia? Domenica si comincia, è sempre bello quando si inizia a giocare. Prima pensiamo a passare il turno, poi arriva il campionato dove dovremo cercare di fare subito punti preziosi, che aiutano sempre.

Le mosse di mercato della società però non sarebbero ancora finite. La rosa infatti deve essere sfoltita di quei giocatori che non si sposerebbero a dovere con il nuovo progetto tecnico, mentre il ds D'Amico sarebbe alla ricerca degli ultimi tasselli utili a completarla definitivamente. In lista potrebbe esserci un altro centrocampista e soprattutto un attaccante: con Balotelli sempre più lontano dalle sponde dell'Adige, la scelta potrebbe ricadere su uno tra Babacar e Paloschi.

Nel frattempo è stata fissata la data del debutto ufficiale dell'Hellas Verona, che domenica 18 agosto alle 20.30, affronterà la Cremonese al Bentegodi per il III° turno di Coppa Italia.