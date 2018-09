Hellas ancora in attesa della sentenza su Cosenza. E intanto si ferma Ragusa

Non arrivano buone notizie dll'infermeria per l'Hellas Verona, che rischia di dover rinunciare ad uno dei suoi colpi estivi per la sfida con il Carpi.

L'Hellas Verona FC comunica che il calciatore Antonino Ragusa è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno confermato il trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lieve interessamento del legamento collaterale mediale. Il calciatore verrà monitorato quotidianamente dallo staff medico gialloblù in vista del prossimo impegno di campionato.

Questo il comunicato apparso sul sito della società scaligera, con il quale viene annunciato l'infortunio dell'esterno d'attacco. Nel frattempo a Peschiera proseguono gli allenamenti sotto la guida di Fabio Grosso, che vuole trovare la sua prima vittoria in campionato come allenatore gialloblu: occorrerà attendere ancora qualche giorno infatti per la sentenza sulla partita saltata a Cosenza.

A causa dell'inizio delle prevendite per la partita di domenica infine, è stata sospesa la campagna abbonamenti: l'ultimo giorno utile per coloro che intendono sottoscrivere la tessera sarà quello del 17 settembre. Intanto gli abbonati hanno raggiunto quota 7558.