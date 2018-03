Hellas, una lesione muscolare ferma Kean: Pecchia vaglia le alternative

L’Hellas Verona FC comunica che il calciatore Moise Kean è stato sottoposto ad esami diagnostici che hanno evidenziato una lesione distrattiva di 3° grado del tendine dell’adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo.

I tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico.

Nuova tegola dunque in casa Hellas Verona, con l'ennesimo infortunio stagionale che va a complicare i piani del tecnico in vista della volata finale per la salvezza. Pecchia infatti probabilmente dovrà rinunciare all'attaccante per circa un mese, con il solo Petkovic rimasto come punta centrale.

Il centravanti arrivato dal Bologna nelle ultime partite è stato affiancato da Matos, ma entrambi hanno dimostrato di avere poco feeling con il gol nonostante la buona gamba e potrebbe rivelarsi dunque ancora più importante il graduale recupero di Alessio Cerci, che domenica con l'Atalanta potrebbe sedersi in panchina.