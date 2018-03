Dopo il derby, l'Hellas pensa all'Atalanta e prova a recuperare gli infortunati

Conquistata la vittoria nel derby contro il Chievo Verona, la seconda consecutiva dopo quella con il Torino, l'Hellas Verona è ritornato sul campo di gioco già nella giornata di domenica, in vista della sfida del 18 contro l'Atalanta.

Pecchia dopo il successo nella stracittadina ha sottolineato il carattere messo in campo dai suoi giocatori, che gli ha permesso di ottenere tre punti importantissimi nella lotta alla salvezza.

Sono felice perchè abbiamo vinto una partita contro una squadra tosta e molto più esperta di noi, ma soprattutto perchè vedo lo spirito giusto da parte di tutti i miei giocatori, come dimostrano le prestazioni di Felicioli, oggi all'esordio dal primo minuto, e di Aarons, entrato con il piglio giusto nei minuti finali. Queste vittorie devono dare una spinta per affrontare le prossime gare con entusiasmo ma senza nessun tipo di appagamento, tutto questo avrà senso solo se alla fine del campionato riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo. Intorno alla squadra si percepisce un bel clima, i ragazzi lo sentono e sarà uno stimolo in più per continuare su questa strada, ma ora dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore e raccogliere più punti possibili, siamo tutti compatti su questo punto, la squadra è giovane ma ha tanta voglia di lavorare. Astori? Il minuto dedicato a lui prima della gara è stato molto toccante, c'è grande dispiacere e tristezza per quello che è successo.

L'eroe del derby, Antonio Caracciolo, elogia a sua volta lo spirito messo in campo dall'Hellas e mette in guardia i compagni su possibili cali di tensione dopo queste due importantissime vittorie.

Il derby è sempre una partita importantissima, dove la cattiveria non può mancare. Salvezza? Dobbiamo continuare così, queste due vittorie di fila ci hanno restituito ancora più energia e convinzione rispetto a qualche gara fa. Anche il nostro pubblico ci ha dato davvero una grande mano, per noi è una cosa molto importante. Fino alla fine della stagione sarà una battaglia continua dove dovremo cercare di fare punti in ogni partita. Vincere giocando da squadra ci aiuta moralmente a dare sempre di più, a partire dagli allenamenti in settimana. Il gol? Importante che sia utile per tutta la squadra, ha portato 3 punti fondamentali in un momento molto delicato e sono contento che tutto il gruppo ha voluto crederci fino alla fine. Esultanza? Era un urlo dove c'erano tanti sentimenti, dedico il gol alla mia ragazza che aspetta un bambino. Un pensiero va sicuramente a Davide Astori e a mio zio, oggi sarebbe stato il suo compleanno.

Bruno Petkovic, dopo essere stato autore di un'ottima prestazione nella stracittadina, ha subito rivolto il proprio pensiero alla delicata sfida con gli orobici.

Vittoria importantissima, magari non è stata una gara bella da vedere ma che andava giocata in questo modo. Potevamo sbagliare tutto stasera, ma non l'atteggiamento: la squadra voleva fortemente questa vittoria ed è stata quella voglia che ci ha dato i tre punti. Siamo stati squadra, giocando sempre l'uno per l'altro. Penso sia fondamentale che ogni elemento, ogni tassello del gruppo ragioni per un unico obiettivo, dando tutti qualcosa in più. La mia gara? Cerco di dare sempre tutto quello che ho per aiutare i miei compagni. Stasera si sentiva un calore speciale, da derby, la vittoria ci dà tanto morale per lavorare con ancor più concentrazione, a partire da domenica contro l'Atalanta.

Domenica, sul terreno dello Sporting Center 'Il Paradiso' di Peschiera, Alessio Cerci e Mattia Valoti hanno proseguito nel proprio lavoro differenziato, mentre Moise Kean si è sottoposto a terapie, in attesa che il suo infortunio venga ulteriormente valutato. Il resto della squadra ha proseguito nella preparazione della difficile sfida con gli orobici e lunedì godrà di un giorno di riposo: la classifica ora vede 6 squadre raccolte in soli 4 punti ed ogni risultato positivo conquistato può diventare decisivo ai fini della salvezza.

L'obiettivo resta quindi nel mirino dell'Hellas, nonostante una stagione estramamente complicata, e ora i gialloblu ci credono come forse non mai.