Hellas. Fossati e Bearzotti al Monza, ma il mercato è appena iniziato

L'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Ezio Fossati alla società S.S. Monza 1912. Contestualmente, si informa anche di aver ceduto - sempre alla società S.S. Monza 1912 - le prestazioni sportive del calciatore Enrico Bearzotti, di rientro dal prestito al Cosenza Calcio, a titolo temporaneo con opzione e obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

I primi movimenti dell'Hellas Verona, in questa sessione di calciomercato, sono dunque in uscita, ma la società scaligera risulta essere al centro anche di altre trattative. Piace molto il difensore della Salernitana Tiago Casasola, per il quale potrebbe partire un'offerta fatta da denaro e un giocatore tra Eguelfi, Calvano e Cissé. Anche l'attaccante africano infatti potrebbe lasciare le sponde dell'Adige, visto il poco spazio trovato finora, e su di lui avrebbe messo gli occhi anche il Foggia, ma tecnico e ds non sarebbero così convinti di volersi liberare del giocatore. In attacco infatti mancherà per un lungo periodo anche Ragusa, vittima di un brutto infortunio al ginocchio: per sopperire alla sua assenza, l'Hellas avrebbero messo gli occhi su Mattia Sprocati, che sta trovando pochissimo spazio a Parma.

Da Frosinone invece arrivano voci di un possibile ritorno di Emil Hallfredsson, attualmente fermo per infortunio, nella città di Romeo e Giulietta: D'Amico ci starebbe pensando, ma la trattativa sarebbe ancora tutta da avviare. Con la società ciociara sarebbe invece partita la sfida per aggiudicarsi le prestazioni del terzino sinistro Cristian Dall'Orco, in uscita dal Sassuolo.

