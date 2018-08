Grosso prepara la sfida con il Catania: "Ci dirà a che punto siamo"

Catania? Conosciamo il valore dell'avversario, ci aspetta una partita tosta, ed è questo l'aspetto più positivo perché ci farà capire il tipo di avversarie che troveremo in campionato. Ci sarebbe piaciuto giocare in casa, come sembrava dovessimo fare, dovremo essere ancora più bravi. Ci saranno anche dei tifosi al nostro seguito, questa per noi è una responsabilità in più, ci hanno dimostrato dal primo giorno che passione c'è attorno al Verona. Il Catania è una squadra con interpreti di esperienza e qualità, quindi sarà un test difficile e importante per capire a che punto siamo. Ci alleniamo ogni giorno per migliorare, le partite sono il resoconto di come si è lavorato in settimana. Il nostro deve essere l'atteggiamento di una squadra che sa dove vuole arrivare, mettendo in campo tutte le nostre potenzialità con grande spirito di gruppo e sacrificio. Dobbiamo pretendere tanto dalle nostre qualità, non basterà avere singoli di livello, servirà soprattutto saperli far esprimere nel modo migliore sul campo. Questo vorrà dire avere tanta disponibilità da parte di tutti a lavorare di squadra. Verona? Città bellissima, ho conosciuto tanti amici che l'hanno vissuta e che hanno fatto parte di questa squadra, spero di potermi godere nel tempo le bellezze di questa città e dei suoi dintorni, ma per ora sono concentrato sull'obiettivo che mi sono posto quando sono arrivato.

Con queste parole, riportate dal sito ufficiale della società, Fabio Grosso presenta la sfida di domenica sera dello stadio Massimino, dove il "suo" Hellas Verona scenderà in campo contro il Catania per guadagnarsi il diritto di affrontare la vincente tra Sassuolo e Ternana, nel prossimo turno di Coppa Italia.

Nella precedente partita i gialloblu si sono imposti per 4-1 contro la Juve Stabia, mentre il 12 agosto affronteranno una formazione che sembrava dover dare loro filo da torcere anche in campionato, ma che al momento risulta esclusa dalla Serie B dopo la recente decisione della Lega di procedere con un campionato a 19 squadre, il cui calendario verrà stilato lunedì 13.

Clima teso dunque in casa dei siciliani, mentre per quanto riguarda l'Hellas c'è curiosità per conoscere lo stato del Verona di Grosso: resta ora da vedere infatti, al netto dello stato di forma e delle indisponibilità dei giocatori, quale squadra schiererà l'allenatore gialloblu.

Nel frattempo la società ha comunicato di aver trovato l'accordo con Simone Calvano per il prolungamento del contratto: il centrocampista classe 1993 resterà quindi sulle sponde dell'Adige fino al 2021.