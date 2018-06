In attesa di Grosso l'Hellas si sblocca: arriva Cissé e Fares va alla Spal

Inizia a muoversi qualcosa in casa Hellas Verona in vista della stagione 2018/2019, che vedrà i gialloblu ripartire dal campionato cadetto dopo la brutta retrocessione dello scorso campionato.

La società sta cercando di riempire le caselle vuote all'interno del quadro dirigenziale e dello staff tecnico. Così, mentre per il ruolo del direttore sportivo l'incognita non è ancora stata risolta, per quello dell'allenatore dovrebbe arrivare a breve l'ufficialità di Fabio Grosso. L'FC Bari 1908 infatti ha comunicato "di aver risolto il contratto con il tecnico" ex Primavera della Juventus e Campione del Mondo 2006.

Nel frattempo, sempre dalla società pugliese, è tornato sulle sponde dell'Adige l'attaccante Karamoko Cissé, che aveva già vestito la casacca scaligera nell'annata 2007/08 e che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Sul fronte delle uscite invece è stata resa ufficiale la cessione "a titolo temporaneo con opzione e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni" di Mohamed Fares alla Spal, che ha anche esercitato il diritto di opzione per l'acquisto a titolo definitivo di Federico Viviani.