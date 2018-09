Sport Stadio / Piazzale Olimpia

Hellas, Di Carmine infortunato. Lesione al flessore della gamba sinistra

Di sicuro l'attaccante non sarà a disposizione di Fabio Grosso per il prossimo incontro in casa del Crotone. In ogni caso, la tripletta di Pazzini contro il Carpi fa stare un po' più tranquilli i tifosi gialloblu