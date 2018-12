Hellas, la Curva Sud torna allo stadio ma la contestazione continua

Dopo aver scelto tutti insieme di lasciare uno stadio deserto durante Verona-Palermo, lunedì abbiamo deciso di tornare sugli spalti del Bentegodi e di continuare la contestazione da dentro lo stadio.

Nessuna tregua per chi non perde mai occasione di mancare di rispetto ad ogni tifoso del Verona.

Dentro o fuori, la linea rimane la stessa di sempre: FARE QUADRATO, PER IL VERONA!

Curva Sud