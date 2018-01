Hellas, cori razzisti contro Matuidi: stop con la condizionale per la Curva Sud

Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Hellas Verona, assiepati nel settore “Curva Sud”, nel numero di circa 3800 (rispetto ai 6400 occupanti), si rendevano responsabili, al 5° minuto del primo tempo, di cori espressione di discriminazione razziale, durati circa dieci secondi, nei confronti del calciatore della Juventus Matuidi.

Inizia così il comunicato diffuso dalla Lega di Serie A, con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto un turno di chiusura al settore che ospita lo zoccolo duro del tifo scaligero, salvo concedere "un periodo di prova di un anno come previsto dall’art 16 comma 2 bis CGS".

Inoltre la società dovrà pagare un'ammenda di 20mila euro per il medesimo motivo, più un'altra da 2mila euro "per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".