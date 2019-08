L'Hellas attende la Cremonese in Coppa Italia e pensa ancora a Balotelli

Forte del 4-0 inflitto alla Virtus Francavilla nella serata di domenica, sarà la Cremonese ad affrontare l'Hellas Verona nel III° turno di Coppa Italia in programma nel prossimo fine settimana allo stadio Bentegodi. Sarà questo dunque il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione, che vedrà debuttare la formazione di Juric.

Nel frattempo continua a tenere banco il calciomercato, con la dirigenza gialloblu che non avrebbe ancora abbandonato il sogno Mario Balotelli. Il calciatore seguito da Mino Raiola nei giorni scorsi era stato accostato al Flamengo, ma la trattativa sembra aver subito un brusco rallentamento e le speranze scaligere di aggiudicarsi la punta sono tornate a salire. Una questione che continua comunque a presentare dei punti interrogativi non di poco conto, come l'ingaggio che in genere richiede l'ex Marsiglia e il difficile rapporto con il pubblico veronese, ma Setti lo vorrebbe per dare quell'esperienza e quella qualità che attualmente ritiene mancare al suo attacco. In alternativa il club starebbe lavorando sull'ex Chievo Alberto Paloschi, ora in forza alla Spal.

Sul fronte delle uscite, in primo piano c'è sempre la questione legata a Daniel Bessa. Il centrocampista brasiliano infatti non rientrebbe nei piani della società e potrebbe quindi abbandonare le sponde dell'Adige, in caso arrivasse una proposta concreta.